〈台北都會〉基隆德安產業道 邊坡坍塌半年未修

2017-12-08

議長痛批行政效率差

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市議會昨辦理市政考察，議員們到德安產業道路查看邊坡坍塌現況，議長宋瑋莉批評說，救災復建工程竟然拖了半年，市府的行政效率讓人匪夷所思；市府解釋說，為了釐清坍塌原因及權責，復建工程才延誤，預計明年一月招標，九月底前完工。

市府：為釐清原因、權責

德安產業道路是中山區德安路通往情人湖、大武崙砲台的替代道路，常有民眾前往運動，天氣好時，從高處可以遠眺台北一○一大樓，山海風景宜人，六月二日豪大雨造成產業道路邊坡大規模崩坍，高低落差達十三公尺，人車無法通行。

交通中斷迄今半年，連現場的封鎖線都已斑駁破舊，民眾未見市府有搶修動作，對此怨聲載道；市議會市政考察首站前往崩塌現場勘查，宋瑋莉批評說，德安產業道路是中山區通往安樂區重要替代道路，拖到現在連復建工程都遲未發包，等到明年施工完，災害搶救已經拖了一年多，實在太離譜，民眾的觀感很差，市府的行政效率有待檢討。

明年1月招標 9月底完工

市府工務處表示，因為先辦理災害鑑定，釐清坍塌原因及權責，委託台灣省土木技師公會的災害鑑定十一月才出爐，目前正在規劃設計作業，預算四○四○萬元，預計明年一月招標發包，九月底前完工，未來也會針對周遭邊坡持續進行監測作業。