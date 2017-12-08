〈北部〉台彩威力盃少棒賽 花蓮開打

2017-12-08

〔記者花孟璟／花蓮報導〕第一名獎金高達一百萬元，全國獎金最豐厚的棒球賽，由威力彩花蓮頭獎得主捐出一．二億元，在花蓮舉辦的第五屆台彩威力盃全國少棒賽，昨起熱鬧開打，包括桃園、屏東、高雄、新北市第一天都打出單日二勝的佳績，而地主隊花蓮藍隊、花蓮紅隊昨天都輸球。花蓮縣體育會表示，還要再加油！

台彩威力盃昨起一連四天在花蓮縣立棒球場熱鬧開打，今年共廿支球隊比賽是歷年最多，不僅離島金門、澎湖都報名，去年缺席的彰化縣隊也重返威力盃比賽，預賽分成六組進行，昨賽程首日，去年冠軍桃園市展現超強氣勢，在Ａ組分別以十六比六、十七比四的比數，大勝南投、澎湖縣隊，今年仍被看好繼續蟬聯冠軍。

地主花蓮縣的主力是「花蓮縣藍隊」，球員以六年級學生為主，球員以縣賽冠軍太巴塱國小球員為主力，不過昨天比賽首日狀況不佳，以一比六輸給雲林，以五年級球員為主的花蓮紅隊則慘遭宜蘭完封，以零比十六落敗。

台彩公司總經理黃志宜說，四天的比賽除了最高獎金一百萬元，二、三、四名也有五十萬、廿萬、十萬元獎金，五到八名也有八萬元，且所有選手的交通、住宿及個人裝備都由主辦單位提供，希望讓全國熱愛棒球運動的孩子，都能無後顧之憂開開心心打球，培養運動家精神。