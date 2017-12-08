〈北部〉完成副隊長遺願 宜縣鳳凰志工納義消

2017-12-08

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕救護占消防勤務九十七％以上，但救護志工遲遲無法納入義消編制，負責救護工作的宜蘭縣鳳凰志工隊，最近納入義消總隊，由宜蘭縣消防局長徐松奕、義消總隊長陳文昌授旗，救護志工感慨地說，終於幫去年病逝的宜縣鳳凰志工隊前副隊長潘美秋完成遺願。

潘美秋生前四處奔波請命

潘美秋民國九十五年加入鳳凰志工隊，跟著大隊長邱鴻圖四處奔波，為救護志工加入義消編制請命，邱鴻圖說，救護志工意外險理賠低，如果發生意外死亡，只有一百二十萬元理賠金額，若加入義消，有三百萬元保障。

邱鴻圖說，潘美秋去年胰臟癌過世，前兩年發現罹癌後，為不讓大家擔心而默不作聲，仍不遺餘力為救護志工謀福利，從不缺席相關訓練活動，臥病在床期間，一顆心掛念著此事，讓大家很感恩。

救護志工保險額度會提高

邱鴻圖指出，曾有鳳凰志工跟救護車出勤，結果出車禍被撞，救護車翻車，還好是輕傷，但保險金相當少，幾乎要自己花錢看病，如果發生重大事故，鳳凰志工權益誰來顧？

據了解，宜蘭縣消防人力嚴重短缺不足，救護占消防勤務九十七％以上，鳳凰志工到消防分隊待命出勤，紓緩消防救護人力困窘情形，已成為宜蘭縣救護工作不可或缺的民間戰力，因此更應該有完善保障，使志工出勤時無後顧之憂。

經過爭取，宜蘭鳳凰志工隊上個月十一日納入義消總隊，並獲授旗，消防局表示，目前縣內鳳凰志工隊四十七人，納入義消編制後，適用義消保險，保險額度會提高，公傷導致身故時，理賠最高金額三百萬元，一般身故兩萬元。

  • 今年11月11日，宜蘭鳳凰志工隊終於正式納入義消總隊。（宜蘭縣鳳凰志工隊提供）

    今年11月11日，宜蘭鳳凰志工隊終於正式納入義消總隊。（宜蘭縣鳳凰志工隊提供）

  • 宜蘭鳳凰志工大隊長邱鴻圖和前副隊長潘美秋四處奔波爭取志工福利。（宜蘭縣鳳凰志工隊提供）

    宜蘭鳳凰志工大隊長邱鴻圖和前副隊長潘美秋四處奔波爭取志工福利。（宜蘭縣鳳凰志工隊提供）