〈北部〉完成副隊長遺願 宜縣鳳凰志工納義消

2017-12-08

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕救護占消防勤務九十七％以上，但救護志工遲遲無法納入義消編制，負責救護工作的宜蘭縣鳳凰志工隊，最近納入義消總隊，由宜蘭縣消防局長徐松奕、義消總隊長陳文昌授旗，救護志工感慨地說，終於幫去年病逝的宜縣鳳凰志工隊前副隊長潘美秋完成遺願。

潘美秋生前四處奔波請命

潘美秋民國九十五年加入鳳凰志工隊，跟著大隊長邱鴻圖四處奔波，為救護志工加入義消編制請命，邱鴻圖說，救護志工意外險理賠低，如果發生意外死亡，只有一百二十萬元理賠金額，若加入義消，有三百萬元保障。

邱鴻圖說，潘美秋去年胰臟癌過世，前兩年發現罹癌後，為不讓大家擔心而默不作聲，仍不遺餘力為救護志工謀福利，從不缺席相關訓練活動，臥病在床期間，一顆心掛念著此事，讓大家很感恩。

救護志工保險額度會提高

邱鴻圖指出，曾有鳳凰志工跟救護車出勤，結果出車禍被撞，救護車翻車，還好是輕傷，但保險金相當少，幾乎要自己花錢看病，如果發生重大事故，鳳凰志工權益誰來顧？

據了解，宜蘭縣消防人力嚴重短缺不足，救護占消防勤務九十七％以上，鳳凰志工到消防分隊待命出勤，紓緩消防救護人力困窘情形，已成為宜蘭縣救護工作不可或缺的民間戰力，因此更應該有完善保障，使志工出勤時無後顧之憂。

經過爭取，宜蘭鳳凰志工隊上個月十一日納入義消總隊，並獲授旗，消防局表示，目前縣內鳳凰志工隊四十七人，納入義消編制後，適用義消保險，保險額度會提高，公傷導致身故時，理賠最高金額三百萬元，一般身故兩萬元。