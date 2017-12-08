〈北部〉罹癌父扛家計 扶養重障兒不離棄

2017-12-08

〔記者廖雪茹／竹東報導〕原是半導體工程師的王憶東，離婚後為兼顧養育一對兒女，辭職在家從事網路工作，雖罹患口腔癌第三期，但對腦性麻痺多重障礙、送教養院接受專業照顧的兒子不離不棄，所幸經手術治療後已康復，準備重新再出發。

四十四歲的王憶東說，婚後為了維持家計，在一家半導體公司上班，持續六年輪大夜班日夜顛倒，靠吃檳榔提神，卻忽略陪伴妻小，失去婚姻，也賠上健康。

王憶東說，由於無法兼顧工作和家庭，辭職身兼母職，打理家務，照顧五歲女兒，並定期到教養院探視兒子。

王憶東說，初起他在家幫人架設網站，補貼家用，後來因嚴重的糖尿病，數度進入加護病房治療。無力工作，積蓄也漸漸花費殆盡，不得已將房子向銀行低押貸款，撐到最後房子被法拍，只好搬到新北市與母親同住。

王憶東說，糖尿病穩定後，他到鐵工廠工作兩年，卻因雙眼白內障離職；手術康復後應徵擔任社區保全，沒想到工作一年卻發現罹患口腔癌第三期，又再住院手術。

王憶東在家養病期間，兼做手工在網路銷售；但為了讓孩子維持基本生活，向政府申請低收入戶津貼。

世光教養院社工彭秀月表示，王憶東的境遇坎坷，但與病魔對抗期間，不曾放棄過兒子，十多年來定期探視，父子倆互動親密，親情有助兒子情緒穩定。

兒子原本完全不能走，現在已可以站起來走路，看到兒子的進步，王憶東相當欣慰，感謝教養院的費心照顧。