〈北部〉新竹轉運站大客車專用道 下月完修啟用

2017-12-08

〔記者洪美秀／竹市報導〕啟用一年多的新竹轉運站，因國道客運車體重，大客車專用道的柏油路面，經反覆輾壓凹凸不平，乘客像坐碰碰車，也影響大客車輪胎壽命。市府九月底進行整修已接近完工，預計下個月啟用。

市府交通處長倪茂榮說，位在新竹火車站後站的新竹轉運站去年八月二日啟用，每天有七百到八百車次的國道客運班車進出，假日更多達一千到一千兩百車次。整修工程採用水泥鋼性鋪面，耐壓及耐震性較好並增加平順度。

文化綠廊景觀 年底完工

新竹市文化局文化綠廊環境景觀縫合工程，進度也已達九成，年底就可完工。新竹市長林智堅會勘後說，文化局周邊廣場、綠地、休憩步道等開放空間有二點三公頃，文化綠廊工程除拓寬演藝路的人行步道、改造竹影城跡景觀，還設置一條寬三公尺無障礙人行綠廊，並增設東大路與演藝路街角廣場；原有的荷花池也改造成可供戶外表演的水景廣場，增設無障礙坡道。

林智堅表示，文化綠廊銜接護城河、北大公園，旁邊還有東大飛行公園及經國路綠園道，完工後可串起綠帶，提供市民減壓休閒綠地。

此外，新竹漁港直銷中心前的假日商攤，因採非固定棚架，遇強風就會倒塌及斷柱，遊客也常抱怨行走動線受阻。

市府爭取漁業署六千萬元經費，將進行綠美化整建工程，採用抗風及抗鹽的固定棚架，也會移到直銷中心旁並增設公廁及綠美化植栽，下個月底動工。