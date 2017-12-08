〈北部〉關懷弱勢協力車環島 視障歌手找伴

2017-12-08

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣視障歌手鍾興叡，不受限身體殘缺，除有歌唱專長，積極進修考取心理及社工證照，並到國中小、社福單位巡迴演講，將自己的生命故事用歌聲及演說啟發聽眾。他正尋找找「看得見」的夥伴相挺，引領共騎協力車環島，幫助更多弱勢孩童以積極正向態度面對人生。

四十二歲的鍾興叡出生時就全盲，但幼時卻常懵懂地，用手電筒照四周環境，渴望從微弱光線摸索外頭世界，無奈求學時，因曾受到同學的霸凌，一度拒絕這個世界。

直到至台北啟明學校就讀國中，接觸到音樂，加入學校的合唱團、管樂社並與其他普通高中比賽，在競爭的過程中獲得刺激，因為「自己在舞台上，也能像其他正常學生那樣發光發熱！」走上演唱之路的他，也如願成為發片歌手。

但鍾興叡也意識到自己不能單靠唱歌表演維生，更想打破視障者只能從事唱歌表演或按摩師傅的框架，於是積極進修各種課程，並考取心理及社工證照，並訓練演說口才、製作系統化講義，將過去的成長經驗及學習調適的過程，以歌唱及演說方式，到全台各國中小、公部門、社福機構及民間企業等演講，除宣導幫助視障者的正確常識，也傳遞給聽眾滿滿的正能量。

敢於面對挑戰的他，克服身體殘缺，曾在美國體驗高空彈跳，也爬上過中國萬里長城。他最常勉勵學生要敢於冒險、樂於付出，也因此他下一階段的夢想，是希望能夠找到志同道合的朋友，帶著他一同騎協力車，讓他可以在後座踩著踏板環島，並穿上主題背心為弱勢童募款。

他說：「這麼做不是為了圓自己的夢，更希望藉此行動，呼籲社會關懷弱勢兒童！」