〈北部〉訓練猛男警察 元三派出所首設健身房

2017-12-08

〔記者李容萍／大溪報導〕不讓「消防猛男」專美於前！大溪警分局三元派出所首創在派出所廳舍，打造媲美健身房等級的健身空間，讓派出所員警能利用空閒時間鍛鍊身體，一來運動紓壓、維持身心健康，同時強健體魄，在捉拿竊賊、打擊犯罪時派上用場，更能捍衛地方治安。

三元所所長林藝閔表示，曾在國外影集、電影中，常見外國警察利用勤餘時間鍛鍊身體和體能，且外國警察辦公廳舍內就有相關設備供員警使用，「為什麼國外警察能，台灣警察不能呢？」

半年前調派三元所服務，林藝閔發現所內三樓堆滿雜物、佈滿灰塵，窗簾掩蓋讓整間廳舍相當昏暗，員警幾乎很少到三樓，大多在一樓活動，在重新思考如何運用這些空間的同時，元素格鬥健身會館館長魏子程、炒翻天餐廳老闆劉錦武、游正奇、王祥羽及林文斌等人，有感於員警因工作特性易過勞，極需運動、健身保持良好的體力和健康，決定無償捐贈一批二手但功能正常的健身器材提供三元所設置健身房，跑步機、飛輪、深蹲架、啞鈴、踏步機、握推椅、仰臥起坐椅、啞鈴椅、多功能綜合訓練器、黑色防撞地墊等一應俱全，昨起開放給分局員警使用。

平時熱愛運動的大溪分局長林信雄，前往三元所頒贈感謝狀給贊助民眾，他表示，近幾年來運動風氣盛行，但員警卻因工作繁忙，加上勤務所需得日夜輪班，壓力大、三餐不定時，休假又因太累需睡覺補眠，在長期缺乏運動下容易過勞，希望從三元所做起推廣到分局，員警都能找到一個適合自己的運動並持之以恆，維護自己的身心健康。