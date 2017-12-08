〈北部〉7米高魔法帽 府前廣場今晚點燈

2017-12-08

藝人梁一貞、賴聖恩 開場獻唱

〔記者陳昀／桃園報導〕叮叮噹！市府今年首度在府前廣場打造一座日夜都好拍、好看的七米高「原瘋魔法帽」，今晚六點半溫馨「點燈」，除了有百人詩歌吟唱、敬拜讚美等活動，星光幫藝人梁一貞、賴聖恩將熱情開場獻唱。

7分鐘聲光展演秀 每晚3場

秘書處長顏子傑指出，「原瘋魔法帽」即日起至一月七日，每晚六點至九點亮燈，且每天晚上六點半、七點半、八點半，規劃三場定時七分鐘的「聲光展演秀」；此外，廿四日平安夜、卅一日跨年夜將整夜不熄燈，象徵照亮桃園一整年，希望大家在溫暖光影與音樂的陪伴下迎接新年。

「這不是耶誕樹唷！」顏子傑說，設計團隊以耶誕老公公遺留一頂「幸福魔法帽」為創作靈感，這頂魔法帽會每天施放魔法，透過燈光及音樂傳遞希望與幸福感給市民，極具故事性，要讓大家在魔法帽前，度過不同的耶誕佳節。

他指出，設計團隊運用桃園市吉祥物「ㄚ桃、園哥」、耶誕節及原住民族圖騰等元素，呈現出白天晚上都好看的「原瘋魔法帽」，除了魔法帽主體的燈光變化，也透過耶誕燈飾，在周邊串起星光閃閃的燈海，象徵幸福匯集。

市府原住民族行政局長林日龍指出，「點亮桃『原』原住民族聖誕祈福點燈活動」今晚六點半登場，將邀請宗教領袖與市長鄭文燦一起點燈，並邀集在場民眾齊聲高唱耶誕歌曲「普世歡騰」，營造溫馨、浪漫氣氛，為即將到來的二○一八年點起無限希望。

林日龍表示，今晚將舉行敬拜讚美、年終感恩禱告、百人詩歌大合唱等活動，且大園永約教會、大溪家教會、中壢壢農教會、基督教新希望懷恩教會、聯山基督長老教會、天主教新竹教區都會原住民牧靈委員會聖詠團、納桑麻谷等單位將帶來詩歌、舞蹈及音樂等演出；開場還有星光幫藝人梁一貞、賴聖恩的熱力演唱，歡迎市民到府前廣場同歡。