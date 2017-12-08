〈北部〉花蓮非灌區排水改善 7千萬到位

2017-12-08

立委蕭美琴關注 爭取經費

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣過去有上萬公頃農地未納入灌區，水利設施改善未能統合，許多農民為灌溉水源問題苦惱，立委蕭美琴長期關注非灌區議題，已爭取到共約七千多萬元經費投入灌區外水利設施改善，花蓮農田水利會昨舉行「擴大灌區成果發表暨推行說明會」，服務處主任陳景豐說，今年八百公頃成效顯著，明年將新增一千七百公頃，未來會繼續努力把尚未納入灌區約六千多公頃農地改善。

花蓮農田水利會指出，花蓮農田水利會已於今年完成推動擴大灌區服務範圍約八百公頃，其中玉里鎮長良里、大禹里、三民里約有七百公頃，富里鄉新興村、萬寧村約有六十公頃，卓溪鄉古風村則有四十公頃，並預計在明年納入壽豐、鳳林與卓溪共約一千七百多公頃的農地，希望讓花蓮的農田都可以有穩定的水源，根本解決農田的灌溉問題。

陳景豐說，灌排的水利系統對農作而言是非常重要的設施，在灌區範圍內的水利系統可由農委會農田水利處直接補助水利會進行管養維護，權責單位明確；但灌區外農田水利設施若有損毀，則須層層上報至水利署，苦候經費補助修繕，立委蕭美琴過去三年來，經常前往玉里春日、三民及壽豐等處實地考察，關心年久失修、老舊的灌區外排水設施。

陳景豐說，這些早期由新生地開發局開墾多處良田，廿多年來未納入灌區範圍，雖部分設有灌排系統，但也年久失修，造成農民水源使用受阻，感謝行政院農委會、水利會等單位協助，合力一起解決問題，未來還有六千多公頃的農田尚未納入，另外也有上萬公頃的旱田，將會繼續努力，未來新增的灌區不會跟原本灌區的水源有衝突，也才能維護原本水利會成員的權利。