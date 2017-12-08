〈北部〉捕獲量大減 捕鰻苗人叫苦

2017-12-08

漁管所：氣溫下降 應會逐漸回穩

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣已進入捕鰻苗季，漁民在沿岸設置大批造型酷似「蒙古包」的工寮淘金，目前因氣候不夠冷，捕鰻苗人辛苦下海，平均一網只捕到兩尾，有時還槓龜，捕獲量不若往年；宜蘭縣政府漁業管理所說，隨著氣溫下降，鰻苗況應會逐漸回穩。

宜蘭縣捕鰻苗季每年十一月開始至隔年二月結束，為期四個月，蘭陽溪出海口南、北兩側，陸續湧現捕苗人摩拳擦掌，全縣鰻苗年產值一億至三億元，許多人從台東、基隆、桃園遠道而來「淘金」，鰻苗是畏光的浮游生物，白天藏於沙土，捕鰻苗人大多在黑夜忍受低溫下海，捕撈工作危險又辛苦。

至今捕獲量僅是去年同期五分之一

去年捕鰻苗季，鰻苗仍禁止出口，價格狂跌，一尾單價二十五元，農委會最近研擬解禁，開放全年出口，今年市場單價回歸平穩，一尾可賣八十至一百元，宜蘭去年捕獲近兩百萬尾鰻苗，是近三年來新高，本季鰻苗季已開始一個多月，全縣才捕獲兩千四百多尾，僅是去年同期五分之一的量，捕鰻苗人叫苦連天。

陳姓捕鰻苗人說，他十一月到宜蘭捕撈，一網捕到兩尾，有時甚至一尾都沒有，一天下來十幾尾，去年同期隨便一網就有二十尾，捕了一個多月，收入有限，本月中下旬成了關鍵，如果苗況還是如此，不知道接下來這個年該怎麼過。

宜縣漁管所長莊振德說，根據統計，平均每三、四年，台灣沿海鰻苗數量便達到一個高峰期，一○二年苗量暴增，宜蘭縣突破一千五百萬尾，加上價格不錯，產值超過十億元，根據周期變化，今年苗量應攀上高點，可能氣溫降不下去，導致苗況不佳，未來幾週氣溫若下探，苗況可望回穩。

據了解，海水溫度介於十五到二十度之間，鰻苗活動力最強，浮上海面後，比較容易被捕到，這筆收入被視為老天賜給捕鰻苗人的年終獎金。