〈北部〉遭控垃圾山 關西服務區：舊照非現況

2017-12-08

〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣關西鎮民代表會主席劉德樑，昨天出示多張國道三號關西服務區邊坡出現垃圾山的照片表示，不改善就要抗爭！

關西服務區澄清，那些照片是今年春節的「歷史」畫面，昨天邊坡確實有垃圾被風吹落，但程度明顯有落差，已清除改善。

劉德樑：凸顯垃圾處理問題

劉德樑受訪說，提供的照片確實很多是年初所拍，但他要凸顯的是關西服務區的垃圾處理方式一天沒有改善，問題就會持續發生，希望高公局能重視，不要造成關西的好山好水被污染。

劉德樑說，關西服務區聯外便道因為要改做匝道，前天他與高公局、縣府官員前往會勘赫然發現邊坡出現垃圾山，大家傻眼並譴責。

不過，記者分向前天參與會勘的官員、民代查證，他們都說「會勘時現場邊坡是有垃圾，但量不是主席所提供照片中的那麼多。」

關西服務區澄清，劉德樑出示的照片是今年春節期間的狀況，很明顯的證據是畫面有一名服務區的員工在清理現場，但這名員工早已離職。

關西服務區表示，服務區是開放空間，不少關西鄉親與路過的雙北地區遊客，都會把家裡的垃圾拿過來丟，服務區平均每月垃圾處理費高達五十萬元。

今年春節，劉德樑就曾針對垃圾問題要求改善，服務區除立刻處理，也赴日考察，從本月開始全面推動區內的垃圾分類和回收。

關西服務區指出，垃圾散落邊坡，是因區內沒有密閉式垃圾暫存區，才會被東北季風颳落，除加派人手清理，也將建請高公局評估其他改善對策。

面對劉德樑的「爆料」，關西服務區澄清表示，有錯一定虛心檢討改進，但不樂見有人把過去的歷史當成現況，做出錯誤的指正。