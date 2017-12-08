〈北部〉頭份路霸違建 明年春節後拆除

2017-12-08

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市中華路與顯會路口東南隅，有十二筆國有土地長期遭路旁商家增蓋違建佔用，影響交通順暢及行車安全。但土地主管單位公路總局及負責拆除違建的苗栗縣政府卻遲沒作為，立法委員徐志榮國會辦公室於日前召開協調會，預計於明年農曆年後由苗栗縣政府進行拆除，公路總局苗栗工務段同步配合施作人行及汽車道，解決積弊已久的違建問題。

立委徐志榮國會辦公室表示，該路段由於管理權責劃分模糊，儘管地方屢屢反映違建佔用道路問題，但有關部門卻遲未進行改善，因此邀集交通部公路總局、苗栗縣政府工商發展處及頭份市公所等單位協商，暫定將由公路總局苗栗工務段於十一日會同縣府及公所，三方針對違建拆除細節、委外規劃設計、發包施工等時程進行討論。

初步規劃 將增一車道一人行道

根據初步規劃，公路總局將會籌編道路拓寬工程預算，並負責清除地上廢棄物，而縣府將會配合公路總局規劃的施工時程，進行斷水斷電及破壞性拆除違建作業，屆時與道路施作工程無縫接軌，公路總局也擬在該路段增設一汽車車道及一人行步道。但整體的拆除細節、施工規劃及預算編列，預估至少還需三個月時間，因此拆除工作預計將於明年農曆年後進行。

頭份市長徐定禎表示，公所會配合縣府及公路總局工程施作，並協助清運廢棄物，希望盡快恢復市容，並還給民眾安全的用路環境。

中華路為銜接中山高速公路頭份交流道的重要道路，在顯會路口易壅塞回堵，頭份市公所打算拓寬，但沿途有廿多間商家違章建築占用道路範圍，去年查報，並多次反映苗栗縣政府，請協助拆除，但至今不見苗縣府執行，引發民怨。

另，頭份市中興路三百七十九巷有十七戶住戶增建磚造花台及障礙物一案；縣府工商發展處表示，上週已接到公所查報，已發出公文要求違建戶自行拆除，下週再依序發出定期的強制拆除公文，預計於月底前完成違建拆除，並由頭份市公所接手道路復舊。