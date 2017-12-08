〈北部〉歷史建築大廟口派出所 打造舊城故事館

2017-12-08

經費2500萬 本月規劃設計

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園區景福宮是桃園人口中的「大廟」，環繞大廟的商圈過去是桃園區最熱鬧的地方，日治時期在廟旁興建的「大廟口派出所」，是桃園罕見與保甲共用的派出所，市府於今年二月完成歷史建築登錄，並編列二千五百萬元進行整修，市長鄭文燦昨天前往會勘，指示以「舊城、商圈、文創」等三大方向，修復、活化日治時期大廟口派出所景觀。

鄭文燦說，「大廟口派出所」已登錄為歷史建築，並著手進行修復、活化，保留外觀傳統建築，這個月開始規劃設計，預估總經費二千五百萬元，結合大廟、商圈、文創及導覽中心，保留桃園的歷史記憶，並以「舊城、商圈、文創」三大方向，展現「桃仔園」過去街口特色，成為桃園舊城故事館。

位景福宮旁 見證桃園區變遷發展

鄭文燦表示，桃園「大廟口派出所」於日治時期興建，位在桃園區景福宮旁，鄰近大廟商圈、博愛商圈，當時大廟是桃園區最繁榮的地區，「大廟口派出所」也是業務量最重的派出所，如今綠線捷運將經過大廟，老城區也將配合進行都市更新。

大廟口派出所建於一九二七年、位於桃園區中正路一九八號，為二樓層建築物，總樓地板面積約六十坪，文化資產審議委員會於去年八月十五日審議通過為歷史建築，並於今年二月十六日完成登錄；派出所緊鄰景福宮而以「大廟口」來命名，在日治時期一樓為派出所，二樓則是保甲辦公室，建築物見證桃園區市中心的變遷發展歷史，亦是日治時期少見有騎樓設計的派出所案例。

光復後「大廟口派出所」改稱景福派出所並遷移他處，原派出所建築物閒置至今，文史團體發起搶救活動，發現屋頂木構造有腐朽、塌陷情形，建築體也開始嚴重漏水，積極督促市府搶救，文化局文化資產審議委員會多次到現場進行文資會勘，最後登錄為歷史建築，市府今年編列預算進行整修。