〈中部〉抗議空污惡化 中南部醫師站出來

2017-12-08

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中南部空污惡化，今年PM10南北差距拉大達三倍！台灣健康空氣行動聯盟與中南部醫師昨天齊聚台中市府，抗議中南部空污加重，要求台中市府收回中火燃煤許可證並加嚴核定，落實四年減煤四成，且呼籲蔡政府加重收取空污基金並重新分配，全力投入中南部空污防制，落實地方正義。

超過廿名中彰雲嘉醫師昨天身穿白袍，對嚴重空污發出控訴，並以白袍和聽診器在廣場排出「哀」字，哀悼眾多因空污早逝的生命，不滿政府空污治理牛步化，未大刀闊斧斬向燃煤與工業污染，號召民眾響應本月十七日台中、高雄反空污遊行。台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃呼籲政府治理空污不該再重北輕南，應優先改善中南部空氣品質。

診所協會全聯會理事長、耳鼻喉科醫師曾梓展也說，「無所不在的空污」是台灣必須面對的重大問題，近年呼吸道病人增加，奇怪病症也更多，WHO已確認PM2.5是肺腺癌和其他奇怪疾病的主因之一，呼籲政府儘速改善空氣，中火減少燃煤量的速度應加快，改以天然氣發電。

市府：會落實生煤四年減四成目標

市府回應指出，目前已刪減中火廿四％生煤許可量，斷絕火力全開的可能性，會落實生煤管制條例四年減四成的目標，對於PM10、PM2.5空品監測，台中有逐年下降趨勢。