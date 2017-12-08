〈中部〉中榮居家醫療 就醫困難病患獲改善

2017-12-08

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中榮總今年四月開辦居家醫療，由醫護人員為不便就醫的病患，到宅提供醫療服務，這類患者常因困居家中，服藥錯誤、小病拖成大病、健康長期不佳等問題，反覆急診、住院，院方結合大台中基層院所，打造居家醫療照護網絡，為就醫困難病人提供高地緣性、個人化的醫療服務。

九十八歲的戴爺爺失智、作息日夜顛倒、被害妄想常常半夜亂吼喊救命，又因攝護腺腫大無法排尿，頻頻送醫急診，雖然有外傭照顧，家人仍忙得人仰馬翻。

台中榮總高齡醫學中心醫師林鉅勝說，今年六月居家醫療團隊出診後，發現他有急性譫妄症，送急診評估後，收治到高齡醫學病房，發現有感染、肌力、體力降低等情形，完整治療後出院，也建議改善家中浴廁環境，提醒睡眠、活動時間等，現在戴爺爺回歸正常生活，也踴躍參與社區高齡課程活動。

另一位周爺爺長期居住家中，也是久未給醫生看診，居家醫療團隊出診確定罹患高血壓等慢性病，同時也罹患巴金森氏症，家人還以為是正常老化衰退，未察覺病徵，家屬在接受衛教後，改變照護模式，現在周爺爺精神和活動力都變好，能在妻子陪伴下出門賞花。

林鉅勝說，醫師到家中出診，除了看診開藥，最常提供的醫療服務為藥物整合諮詢及身體評估檢查，也做居家安全環境評估，發現家中常有缺乏滅火安全裝置、床欄高度不佳，以致起身困難、甚至跌倒等問題，建議改善。