〈中部〉復康巴士供不應求 市府擬開放民營

2017-12-08

〔記者黃鐘山／台中報導〕免費小型復康巴士供不應求，身障朋友叫不到車，議員謝明源、張芬郁、陳淑華等人昨質詢要求社會局儘速改善，並研擬開放民間參與營運。社會局長呂建德說，將朝開放民間參與營運方向努力，以提高車輛調度及相關效益。

民眾陳情 預約叫車比以往困難

市議員謝明源、張芬郁、翁美春、蕭隆澤、陳淑華聯合質詢指出，社會局小型復康巴士服務，考量接送需求熱點、人口數、城鄉資源均衡、平均里程數等因素，今年重新劃分區域，設置五個預約中心受理預約，但今年民眾陳情復康巴士預約卻比以往困難。

議員又說，去年有資格搭乘復康巴士的身障朋友為四萬五一三九人、今年四萬四八三四人，去年有四六五八人訂不到車、平均每月三八八人，今年一至九月卻有七一七七人訂不到車，平均每月有七九七人。重新劃分區域，希望提供民眾更好的服務，結果卻適得其反。

議員們強調，依照社會局提供的復康巴士數據，現階段符合搭乘資格的民眾中，實際上能使用到的民眾不到兩成，有八成民眾得不到服務，社會局應盡速研擬如何解決需求大於供給的問題，以及開放民間參與的期程。

呂建德表示，身心障礙者每年約增加三千位，且台中復康巴士是六都中唯一免費，因此需求面大幅增加。預計明年新增十輛復康巴士，讓總數達二七○輛；去年服務超過六十八萬趟次，今年提升到七十二萬趟次，在車輛數相同下，服務總體績效是增加的。

議員建議委外 社會局承諾研擬

此外，社會局也會檢討排車路線，協調利用離峰搭乘或增加共乘方式，增加身障朋友服務機會，並依據不同區域的身障需求，配置足夠的車輛，比如北區、北屯區等，也將增加至五十五輛，提供載送服務。

至於議員建議復康巴士可由公辦，改為開放委外民間辦理，呂建德強調，將參考其他縣市租用復康巴士營運方式，研擬朝開放民間參與辦理的方向前進，以增進服務效率，也會結合敬老愛心卡，方便身障者搭乘大眾運輸工具。