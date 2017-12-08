〈中部〉瘦身、添丁 南投老樹健檢重生

2017-12-08

〔記者謝介裕／南投報導〕因為老樹健檢計畫，南投市新興社區「樟樹公」，經治療恢復健康後，根部附近還長出多株新苗木；名間鄉「千年柯仔公」，經「截枝」醫治，胸徑少了○．二八公尺，瘦身卻讓其得以恢復健康。

南投縣列管的老樹總共有一○一棵，縣府從去年到上月止，展開為期一年的健檢計畫，除就老樹身高、體型等各項資料重新丈量建檔以外，也將附生、寄生植物剷除，還給老樹更多存活空間，其中以「樟樹公」、「千年柯仔公」二棵老樹最受人注目。

千年柯仔公 截枝縮胸換健康

縣府農業處指出，名間鄉「千年柯仔公」是縣內唯一列管的殼斗科老樹，早期柯樹都生長在台灣低海拔的平原和丘陵，隨著人為開發，建築物林立，未被砍除柯樹極少，名間鄉該棵老樹檢查出生病後，切除部分樹幹，使其胸徑少了○．二八公尺，僅剩一公尺左右。

樟樹公 周邊長出數株新苗木

南投新興社區六百歲的「樟樹公」，除了因颱風枝幹受損外，還有病蟲害問題，在縣府與福田樹木保育基金會悉心照顧下，發現周邊長出數株高度都已超過一公尺的新苗木，樟樹公百年來首見「添丁」。

縣府說，南投縣樹木保育自治條例明文規範，樹木胸高直徑達一公尺或胸圍三公尺以上、樹齡達五十年以上、特殊或具有區域代表性的樹木，符合上述條件之一的樹木，都可列為老樹，目前列管的老樹以樟樹、榕樹、茄苳居多，也盼藉此健檢工作，喚起社會各界珍惜得之不易的老樹資源。