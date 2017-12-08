〈中部〉彰化台鐵舊宿舍群 擬造鐵道文化園區

2017-12-08

計畫串連扇形車庫等文化景觀

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府文化局將於本月（十二月）底召開文資審議大會，討論彰化台鐵舊宿舍群的文資身份，縣文化局長陳文彬表示，若通過「文化景觀」，未來將結合扇形車庫、農業倉庫、鐵道文化和小西巷等文化景觀，打造在地味的鐵道文化園區。

地方發起鐵路村文化活動

為了展現民間對活化台灣鐵道文化的熱忱和願景，彰化縣鐵路村文化再生協會人員，號召一群在地里民和民間團體，這個月開始在舊宿舍群發起第一屆鐵路村文化活動，希望為文資保存找到新的生命出口，活動為期一年，每月不定期在舊宿舍群主要巷弄（彰化市彰美路一段八巷）舉辦。

首場專題演講、導覽明登場

首場「走走八巷．講講八巷」活動明天登場，內容有蘇昭旭教授鐵道文化專題演講、音樂表演、半線風景美展與農民公益市集、扇形車庫及鐵路宿舍村導覽。

彰化縣鐵路村文化再生協會總幹事顏淑女說，協會希望把彰化台鐵舊宿舍群打造成類似嘉義「檜意森活村」，讓彰化鐵道文化能與扇形車庫、農業倉庫、小西巷串連成彰化的「鐵路村」；當地里長林福松說，台鐵舊宿舍群有老中青里民共同的記憶，藉由導覽和文化講演，讓老宿舍找到新生命；縣議員林世賢說，由民間團體自發性發起的活化活動，相當難能可貴，讓更多的市民參與，了解鐵道文化資產的意義和價值。

陳文彬說，文資保存光靠政府力量是不夠的，官方民間一起做，活化速度和成效會很快，文化局已向文化部申請二．五億元再造計畫，希望未來串連彰化市文化景觀，營造有文化瑰寶和歷史意涵的鐵道村。