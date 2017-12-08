〈中部〉冷氣團報到 阿里山楓紅加快

2017-12-08

〔記者曾迺強／阿里山報導〕大陸冷氣團接連報到，除玉山降雪，阿里山公路十字路至自忠段的青楓、三角楓，由綠翻紅速度加快，轉色率達六成，在藍天襯托下格外醒目，美不勝收；阿里山森林遊樂區內小笠原山等地的台灣紅榨槭，預計本月中旬陸續翻紅，月底會更漂亮。

小笠原山紅榨槭 中旬起翻紅

阿里山鄉香林國小退休教師黃源明說，阿里山公路七十九至八十四公里沿線青楓逐漸翻紅，八十八至八十九公里遊樂區前的黃色三角楓開始落葉，紅色三角楓正在轉色，部分葉片紅得均勻，九十一公里自忠往新中橫公路青楓跟進中。

林務局嘉義林管處技士蕭明學表示，今年受暖冬影響，楓紅速度比去年延遲兩週，園區內阿里山賓館前木棧道、大型車接駁站旁的青楓約三成翻紅，昨天下雨造成部分掉葉，落英繽紛別有一番風情。

阿里山氣象站資料顯示，大阿里山區近三天的夜間最低溫攝氏三度，白天最高溫十度；蕭明學說，若週末這波冷氣團夠冷，將使楓葉加速轉色，公路沿線下週末即能飽覽「楓」情。

阿里山森林遊樂區旅館聯誼會會長廖景泰表示，小笠原山、塔山步道、對高岳步道等台灣紅榨槭，目前僅翻紅一成，至於拍攝技巧，建議晴天光線充足時，順光搭配偏光鏡，增加楓紅飽和度，逆光則可局部特寫，拍攝楓葉透光感。