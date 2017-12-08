〈中部〉嘉縣珍貴老樹 90歲羅漢松入列

2017-12-08

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣朴子市東石國中第二校區有一棵高大的羅漢松，原本未被外界發現，去年有地方人士目睹其壯碩，認為罕見，推測近百年歷史，縣府獲報會勘並經一年調查研究後，本月四日公告為縣內珍貴老樹，是嘉縣今年唯一新增公告珍貴老樹，也是全縣首棵列入珍貴老樹的羅漢松。

嘉縣首棵列珍貴老樹的羅漢松

嘉縣府農業處綠化保育科長石蕙菱說，這棵羅漢松胸徑九十九公分、樹圍三．一一公尺，樹冠幅達八十平方公尺，高約十五公尺，樹齡估約九十年，列管為編號一一七的珍貴老樹後，將予養護並請專家學者為其健康檢查。

去年發現這棵羅漢松具保存意義的朴子日新文化協會常務理事陳俊哲昨說，今年做社區訪談調查這棵羅漢松的歷史，可能是日治時代從日本本島或沖繩，先移植到位於嘉義市的林業試驗所，再移植到東石國中，校內先前有三棵羅漢松，目前剩下一棵。

陳俊哲說，這棵羅漢松是母株，會結果實，落下後在旁長出小羅漢松，走訪台灣各地老羅漢松，即使年代較久者，也少見如此挺拔翠綠，應是過去未被干擾而有良好生長。

陳俊哲說，朴子市正營造日式洋風小鎮，羅漢松對面的東石國中校長宿舍為日式建築，整修中，未來會連成觀光景點；因老樹非常脆弱，若未來人潮較多，可能會被踩踏造成土質硬化，影響老樹生長，縣府列管保後希望能為老樹設置隔離設施，維持良好撫育環境。

另，編號一○七在竹崎鄉義仁村三水宮旁的老楊桃樹，及編號三十七在東石鄉港墘村土地公廟旁的老榕樹，都因植株死亡，考量公共安全予以移除並廢止列管；嘉縣現有八十四棵珍貴老樹，編號二十七在民雄鄉東興村已有一百二十年的芒果樹，及編號四十八在鹿草鄉松竹村開台聖王府旁三百二十餘年的老榕樹，因腐朽生病，均用藥治療中。