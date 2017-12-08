〈中部〉獲愛心獎金百萬 畢耀遠神父全捐出

2017-12-08

〔記者廖淑玲／雲林報導〕一輩子都奉獻偏鄉醫療的虎尾若瑟醫院創院神父畢耀遠，榮獲吳尊賢文教公益基金會愛心獎，獲頒一百萬元獎金，畢耀遠除感謝若瑟醫療團隊的協助，也強調所有獎金都會捐作公益。

創若瑟醫院 奉獻台灣逾一甲子

遠從荷蘭而來的畢耀遠，今年九十五歲，來台超過一甲子，最常掛在嘴上的就是「台灣是我的故鄉」，六十五年前他從義大利附近的海港上船，經一個多月航行在基隆上岸，就此展開在台灣的奉獻行腳。

畢耀遠先奉派嘉義服務，當時因雲林醫療資源匱乏加上交通不便，到外地就醫困難，生病只能找密醫，因此他和比利時來的神父松喬選定雲林中心點虎尾開辦若瑟醫院，早年人力短缺，還要充當救護車司機、補屋頂、修水電等，一人當好幾人用。

畢耀遠把醫院當作自己的家，醫院所有人都是他的家人，辦公室後面擺了一張簡單的床當臥室，一住廿年，直到醫院蓋起員工宿舍才結束「以院為家」的日子，但他卻甘之如飴。

一甲子以來，若瑟創立雲林第一個兒科加護病房、第一個廿四小時兒科急診照護、第一間安寧病房，造福偏鄉，提供在地人最優質的醫療照護，還有人尊稱他是「虎尾人的父親」。

因為無私的愛，畢耀遠獲吳尊賢文教公益基金會愛心獎及一百萬元獎金，他開玩笑說，口袋放不下，全部捐出去做公益，希望能照顧更多需要被照顧的人；雲林縣政府秘書長黃玉霜、衛生局長吳昭軍都代表向畢耀遠表達崇高敬意。