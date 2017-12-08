〈中部〉沒預算害建設延宕？ 市府：過去已編足

2017-12-08

〔記者黃鐘山／台中報導〕市議員楊正中昨質詢說，市政建設近四成工程無法如期完工，其中水湳國際會展中心、非營利組織與志工中心等十三項重大建設明年沒編預算，工程一再延宕；市府回應，過去年度已編足經費，明年毋須再編，重大建設已逐步展開。

楊正中說，總盤點市府這三年重大建設，明年度預算有七十四項中程資本支出計畫，其中延宕十四項、停編預算十三項，近四成無法如期完工。例如非營利組織與志工中心三年前誇口明年落成，迄今沒動靜，明年預算停編。

他又說，水湳國際會展中心完工期程，由預定的一○八年延宕至一一○年完工、一一一年啟用，去年至明年的預算編列是零；貓羅溪大橋新建工程去年開始分三年編列，現又變成四年。

社會局說明，非營利組織與志工中心現進入細部設計階段，預計明年六月發包、經費約六億七千萬元，今年保留的經費足以支應明年工程所需，因此不必再編；經發局也說，水湳會展中心預算編列卅八億元，申請專案保留，明年發包後，一○八年依工程進度再編。

建設局表示，貓羅溪大橋屬跨越中彰的生活圈道路系統，現正進行細部設計，交通部也已核定補助彰化縣政府的分擔經費；市府強調，其他包括綠美圖等中程資本支出計畫，也是早已編足經費，明年不須重複編列預算。