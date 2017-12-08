〈中部〉文心路人本步道 路平、綠廊動工

2017-12-08

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中史上最長、最複雜、最重要的路平計畫「文心路人本步道」，昨由市長林佳龍主持開工典禮。他說，配合捷運通車，整合老舊自來水管汰換、人行道、騎樓、公車站、路面改善等多項工程，將成為台中最重要的交通動脈。

全長廿．四公里的文心路人行道拓寬工程及十六．一公里的路平專案，市府爭取中央補助七億五千六百萬元，昨天正式啟動，建設局長黃玉霖、交通局長王義川、市議員張耀中、陳淑華、劉士州均到場祈求開工順利。

林佳龍說，未來民眾將可體會到如同歐洲、日本那樣的邊走、邊逛、邊購物的流暢動線，高架化的捷運沿途也能欣賞到美景，就像身在「移動城堡」裡面，再連接各個子動線，透過捷運、鐵路、公車、自行車暢行無阻。

黃玉霖表示，文心路兩側有人行道路樹浮根、鋪面老舊、汽機車違停、公共設施阻礙通行，及管挖回填及孔蓋沉陷等問題，改善計畫為期超過一年。第一階段由自來水公司施工，再由市府辦理第二、三階段的人行道拓寬與路平工程，預計明年八月底完工。

黃玉霖強調在維持與捷運施工前，車道數與路邊停車格不變的前提下，規劃將既有的三公尺寬人行道，拓寬至五公尺，並設置公共設施帶、自行車與人行共用空間，沿線人行道也全面改善為透水舖面，提升排水、減緩城市熱島效應。