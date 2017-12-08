〈中部〉病成葡萄乾 大村葡萄減產近三成

2017-12-08

〔記者陳冠備／大村報導〕彰化巨峰葡萄冬果已上市，但受到極端氣候影響，葡萄結果不如預期順利，部分產區的葡萄樹甚至罹患枯腐病與晚腐病，原本應該新鮮碩大的葡萄，卻「縮水」宛如葡萄乾，農民看了都傻眼，初步統計產量減少近三成，而部份農民質疑，近來空氣惡化，空氣中所含的重金屬，恐也是造成葡萄樹生病的原因。

彰化縣大村鄉是巨峰葡萄主要產地，種植面積約五百公頃，每兩顆葡萄就有一粒產自彰化，其中大村露天葡萄產區一年能有兩次收成，但近年冬果成長期間，容易遇到颱風、寒流等極端氣候，造成嚴重農損，近來多數農民選擇秋冬時讓果樹休養生息，避免損失。

葡萄農賴昶睿表示，今年種植了二分地，可是入秋後天氣仍持續三十多度高溫，十月份還有秋颱帶來的共伴效應，造成豪大雨，雨勢後高溫再襲，使得園區近一萬三千串葡萄感染枯腐病與晚腐病，原本應飽滿的葡萄縮水得宛如葡萄乾。

農民懷疑空污所害

賴昶睿說，從父親那一代起種葡萄至今五十年，第一次發現這樣的狀況，懷疑是今年空氣污染嚴重，導致含有懸浮微粒、重金屬等有毒物質溶解成的酸雨，淋到葡萄植株和土壤，影響未及套袋的幼果生長。

大村鄉農會總幹事廖瑞樺說，巨峰葡萄冬果仍有約一百公頃的規模，這次受病害減產估計約達三成，因產量減少，估計今年價格會上漲。

農改場將採樣檢測

台中區農業改良場對此指出，近期將前往賴姓果農果園了解田間栽培管理與植物病害情況，並進行受損果樹、果實採樣檢測，確認損傷原因是否為病害引起，若是酸雨引起的化學傷害，則需要再由其他學術機關進行研究評估才能釐清。