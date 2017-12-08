〈中部〉遊客沒公德 九佃落羽松園險封

2017-12-08

大聲喧嘩追家禽 狂搖鞦韆損樹體

〔記者佟振國／國姓報導〕近幾年以冬季美景爆紅的南投縣國姓鄉福龜村九佃落羽松園，遊客免費入園卻破壞園區設施，或是大聲喧嘩、追趕家禽，種種劣行讓園主十分「切心」，十一月關門整理迄今，今年一度考慮不開放，經地方人士積極協調，月底前可望再開園，遊客缺乏公德心，差點讓國姓鄉少了一處景點。

冷氣團接連報到，落羽松逐漸變色，座落在國姓鄉福龜村長壽巷的九佃落羽松園，面積約○．五公頃，密集栽種二百多棵落羽松，入冬後多層次的顏色變化讓人驚豔，近幾年均開放遊客參觀、拍照，冬季假日參觀人潮更達三、四千人。

落羽松園一年多前易主，最近一個多月則是大門深鎖，並傳出園區不再開放，新園主李武凱昨現身受訪，慨嘆遊客沒公德心，讓他傷透了心。

李武凱說，廁所被遊客用到髒亂不堪，原本僅供幼童乘坐的鞦韆，大人也來坐狂搖，造成落羽松樹體受傷，團體遊客大聲喧嘩，影響屋內親友作息，要求降低音量，反被酸「現在幾點了還在睡覺」，園區自養的雞、鴨、鵝常被小朋友追著跑，甚至拿棍追打，好言規勸，卻遭家長嗆「摸一下又不會怎麼樣」，種種行為讓他很「切心」，考慮不再開放。

公所將助設告示牌 園主允月底前開園

鄉代會主席羅智彬、公所農經課長郭俊龍、福龜村長邱昌賢均認為落羽松園不開放，對地方觀光產業是一大損失，昨天協調將協助園主增設相關告示牌，提醒遊客進入私人園區注意事項，園主也答應本月底落羽松景致最美之時就會開園。

未來考量僅開放冬季或酌收清潔費

李武凱表示，近期在整理園區步道等設施，同時做家禽圍欄，避免再受遊客侵擾，若進度順利可望月中提前開放，原本一年四季都讓人參觀，未來考慮僅開放冬季三個月，或酌收清潔費再轉贈弱勢。