〈中部〉KANO園區路阻裝繩鍊 絆人害骨折

2017-12-08

市府︰防機車闖入 將速撤除

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市繼「嘉油鐵馬道」路阻日前挨批不友善後，議員黃露慧昨也在定期會總質詢時，指「KANO棒球園區」戶外音樂草地劇場入口設路阻，路阻間還裝繩鍊，沒擋到機車，卻絆倒一名蔣姓女子，造成她左手骨折，根本浪費錢，要求市府改善，「別再有下一人受害」；市府交通觀光處代理處長黃緒信答詢，為避免機車闖入園區，才在路阻間的空隙加裝繩鍊，會速撤除。

蔣母受訪說，女兒現只剩單手可以活動，約三個月才能復原，影響生活、工作，已請求國賠，並非在意賠償金，是盼市府正視改善；交觀處觀光發展科長林靖淳說明，若不設路阻，會有人開車、騎機車闖入，將撤除繩鍊，改用交錯式路阻，並加強告示宣導。

市區公園部分，中正公園入口設有防撞桿防止汽車進入，劉厝一號公園設相距較寬的路阻，並留斜坡道，以便輪椅族進出。

身障團體︰盼找出兩全方法

嘉市彩券工會理事長張天瑞說，路阻設施對行動不便者不友善，但也了解仍有民眾會騎車、開車進入，取決於人民的水準有無提升；部分身障朋友也希望利用代步車進入公園、嘉油鐵馬道，但又擔憂一開放，騎機車者順勢闖入，「左右為難」，建議透過監視錄影舉報等方式，找到兩全其美的方法。

劉厝里長許明對表示，民眾到公園就是希望放鬆休閒，不設路阻，汽、機車闖入，也會危害民眾安全，建議加裝告示牌、標誌防止。

市府建設處長李國榮說，依營建署規定，避免在公園出入口設障礙物，或者放寬路阻間距離，嘉義市公園管理自治條例有訂罰則，現透過監錄系統舉報取締民眾乘汽、機車闖入公園，也請管理人員巡邏防制。