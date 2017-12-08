〈中部〉雲縣水井納管 全面停徵規費

2017-12-08

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣繼四月宣布停徵民國一○九年以前的水井規費後，縣長李進勇昨天再釋放政策利多，基於照顧弱勢農民，雲林縣納管合法農業水井於一○九年後申請展延，也免交每口兩千七百元的行政規費。

縣府︰109年後申請展延 也免繳

雲林縣府為有效管理下地水井，向中央請命以「條件納管」取代「唯一填塞」，終於在一○四年修改水利法施行細則，讓既有水井合法化、免於填塞；李進勇表示，縣內既有水井有一萬兩千多口，目前有三千口為合法水井，希望在一○九年前完成全縣地下水井的登記及管理。

依經濟部水利署「水權登記收費標準」規定，每一水權登記案件收費兩千七百元，李進勇表示，雲林縣府今年四月已決議至一○九年為止停徵農業與家庭自用水井（自來水無法到達）規費，但依地下水管制辦法規定，首次核准水權年限不得超過三年，屆期後每三到五年仍需辦理展延，仍得面臨繳交規費問題。

李進勇強調，縣內農田水利設施系統未盡完備，灌溉區內農田免納水租，而灌排外區域農田，農民不僅須花錢鑿井，還須繳納水井規費，造成重大負擔，對農民不公平。

李進勇說，政府有責任提供充分水源供農民灌溉耕作，因此決議後續水井展延每口兩千七百元行政規費將由縣府完全吸收，減輕農民負擔。

目前合法水井3千口

水利處長許宏博表示，目前已完成第一階段虎尾、土庫、元長地區農業水井收件作業，合法水井也由四月的兩千口增至三千口，第二階段西螺、二崙地區將於明年辦理收件。