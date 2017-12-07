〈南部〉台江風土與自然特展 看「扛茨」移墾

2017-12-07

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「竹籠茨」（指古早房子）可以扛著走！「搬家」對現代人來說，是由一堆紙箱、家具和搬家公司服務構成的過程，但對台南台江一帶的居民來說，「扛茨（厝）」是移墾歷史記憶，動員庄頭鄰友們，一起把整間竹建房子搬移到安全地點的集體生命經驗。

這段兩百年來因應生活環境與河川淹水變遷的移居歷史，原以「扛茨走溪流︰台江風土與自然」特展方式，在國立台灣歷史博物館內展出五個月後，史博館與經濟部南台灣創新園區、鄰近聚落村莊合作，展開地方巡迴展，首站移到南台灣創新園區。

昨天開展，邀請竹籠茨老師傅李養現身說法，他表示，起茨最重要工具是墨斗、鑿子、斧頭，而使用的丈篙，是要建造一間就做一支，都是現場量製，因為每間房子尺寸不同，使用丈篙的尺寸也就不同，而且以前起茨非常慎重，屋主要擺香案三天三夜，祈求平安順利。

台南社大台江分校執行長吳茂成表示，台江歷經地震水患威脅，而竹籠茨具有輕量、在地建材、可快速重建移動、互助相伴造屋的公共性，因此，台江流域學習群就一直呼籲政府應以此研發「台江茨」，成為營造台江韌性社區的建築。

昨日特展開幕，除了邀請台南地區多位竹藝匠師參與現場展櫃的重製工作，也與溪南寮興安宮借展於一九八四年護持鹿耳門天后宮羅天大醮的金獅陣獅頭在現場展示。