〈南部〉筍殼魚產量全國第一 明年進軍日本

2017-12-07

〔記者王涵平／新營報導〕南市筍殼魚產量全國第一，投資三億興建室內養殖場的業者連俊堯表示，台灣筍殼魚無毒養殖的品質獲得日商肯定，預計明年進軍日本，未來產量會擴增，也希望國人可以品嘗到安全好吃的健康漁產。

肉質鮮美細緻 市場反應佳

南市農業局昨邀連俊堯、陳文湖與黃昌琪等三位養殖業者分享養殖心得，希望消費者認識南市新興養殖魚種。今年統計顯示，南市筍殼魚養殖產量占全國九十一％，市場反應佳，有老饕形容肉質鮮美細緻的筍殼魚「左打石斑、右賽黃魚」。

可料理成生魚片等多種吃法

連俊堯以室內養殖方式，從種魚培育、魚苗繁殖到成魚，一條龍方式確保品質，筍殼魚可料理成生魚片等多種吃法，吸引日本築地商社來台採購。

連俊堯表示，目前投資三億興建兩座筍殼魚養殖場，正在施工中，以白蝦混養方式經過試驗效果良好，現在產量一萬斤，仍供不應求，目標產量達十萬斤。

連俊堯表示，理想中的養殖漁場，是設施養殖加上綠能發電再加上有機蔬菜、觀光農漁場，此類新農法才是台灣農業的新趨勢，對環境友善、健康無毒、產銷合一、利潤共享。

陳文湖採戶外友善生態養殖方式，為筍殼魚台南尚青標章第一人；黃昌琪放棄聯電工程師高薪轉而養殖筍殼魚，認為筍殼魚高價的原因除了好吃，養殖技術門檻高，未來還有很大的發展空間。