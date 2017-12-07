〈南部〉油槽將遷往馬公案山里 200里民抗議

2017-12-07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕位於馬公港的中油五大油槽，配合澎湖縣政府新灣區綠色海港發展計畫及漁會冰廠遷移，將移往澎湖海巡隊後方海埔新生地，但未做環評及取得里民共識就整地動工，引發里民不滿，近二百人昨天在現場拉白布條抗議。

里民不滿未環評、無共識即整地

縣議會總質詢時間，昨議員胡松榮安排前往馬公市案山里新馬公加油站預定地視察，正、副議長劉陳昭玲、陳雙全及馬公市長葉竹林等人都到場了解，縣長陳光復率縣府團隊前往，案山里民近二百人由社區理事長薛元鐘領軍，先行拉白布條在現場等待。

社區理事長：憂污染水質、空氣

薛元鐘表示，中油油槽及加油站預定地，位在海埔新生地上，地層有下陷危機，嚴重影響工安；同時設立加油站後潮間帶生態堪慮，讓一些里民生計受到影響，更重要的是案山里造船廠林立，已帶來水質及空氣污染，設立加油站恐將情況惡化；十月十一日縣府前往里民中心召開說明會，里民無人贊成，卻仍一意孤行，不排除更大抗爭及選票反制。

縣長：環評通過後才會執行遷移

針對里民反映，縣長陳光復表示，中油油槽遷移，要先經過嚴苛環保程序，同時必須與里民先行溝通取得共識，環評通過後公共政策才能執行，而中油油槽遷移，主要是考量冰廠遷移，方便漁船同時加油、加冰需求，才會選擇在案山里設立，同時腹地也較大；議長劉陳昭玲則表示，議會將傾聽人民心聲，但全案至今尚未送進議會。