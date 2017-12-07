〈南部〉高屏溪治揚塵 沿岸裸露地闢公園

2017-12-07

爭取1.5億 規劃綠色廊道

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市空品昨天仍達「紅害」等級，近來高屏溪進入秋冬揚塵好發時期，市府環保局每年改善四十公頃裸露地，今年提出綠色廊道計畫，將爭取中央經費一．五億元，將沿岸裸露地變成公園，減少空污兼具發展觀光。

高市連日來受境外空污影響，加上在地工廠污染，受限地形盤旋上空，造成空氣品質不佳，昨仍呈現「紅害」等級，近來全台流域面積最大高屏溪每年十月至隔年三月秋冬，揚塵好發影響空氣品質。

環保局表示，高屏溪汛期面積五三七公頃、非汛期面積九七三公頃，其中，高雄約佔五八○公頃，橫跨林園、大寮、大樹、旗山、美濃五區，由於旗美、大樹區無工廠，人口數、汽機車也不多，空品除受境外移入影響，河川揚塵也是重要原因。

環局：列管砂石場 要求覆蓋

環保局列管沿岸七家砂石場，要求覆蓋避免逸散，並與第七河川局共同防制，每年針對里港大橋到里嶺大橋，進行揚塵防制工法，改善高屏溪裸露地四十公頃，其中十公頃種植狼尾草綠化、卅公頃鋪設稻草蓆覆蓋。

廊道長23公里 面積29公頃

環保局提出高屏溪沿岸綠色廊道，規劃舊鐵橋濕地、斜張橋、里嶺大橋、萬大橋到高屏大橋，全長近廿三公里，總面積廿九公頃，將爭取中央經費一．五億元，將裸露地變成公園，預估每年可減少總懸浮微粒廿四噸，有助於改善空氣品質。

另外，環保局每年針對高屏溪沿岸台廿九線及水防道路，進行道路洗街近八千公里，總懸浮微粒減量二七四噸等，未來營造水岸風情，並串聯自行車道，成為民眾休閒的好去處。