〈南部〉關山親水公園 明年不收入園費

2017-12-07

鎮民批環境髒亂 難救人氣

〔記者陳賢義／台東報導〕台東關山親水公園明年元旦起不再收取五十元入園清潔費，長達十五年的收費措施將畫下句點，鎮公所盼能藉由取消收費，讓遊客輕鬆飽覽秀麗風光帶動人潮，但部分鎮民存疑，認為沒有相關新的設施，環境髒亂沒有維護，也未規劃活動表演節目，只是停止收費，是否能吸引人潮？關山鎮長戴文達表示，公園的綠美化不會因停收門票而停頓。

關山親水公園是前鎮長許瑞貴任內，全國第一座由環保署自汽油徵收空污費所補助建造而成，並擁有全國第一條自行車專用道，但曾幾何時榮景不再，昔日的小金雞母卻變成今日關山財政虧損來源之一，包括鄰鄉的大坡池、伯朗大道、鹿野大草原等均為免費設施，關山親水公園日前在鎮公所、鎮代會決議下取消收取清潔費，期盼讓人氣回籠，共同提升小鎮的觀光產業。

鎮公所強調從未刪除一分一毫維護環境預算，公園環境整潔確實沒有做好，公所會檢討改進；親水公園既然是公所的，公所就有維護的責任和必要，不會因為停收清潔費就停止停止努力建設的腳步，也許牛步，也許仍然沒做好，但公所願意改善，願意努力，停收清潔費是想大破大立，再無作為真的會消失。

指經費不足 鎮長坦承沒做好

戴文達表示，公所每年編列五、六百萬元維護公園環境及支付人事費用，酌收清潔費所得根本不足因應，至今仍是負債，加上親水公園無執照，不能合法新建設施及進行開發，但會盡力做好；為讓公園能夠永續經營，公所現正進行土地變更及申辦執照，讓公園合法化，倘若明年能夠順利申請執照，就能賦予公園新生命。