〈台北都會〉44站電視牆變賣場 北捷推掃碼網購

2017-12-07

設57互動廣告點 5年收租2億

〔記者黃建豪／台北報導〕台北捷運與鴻海子公司「萬相」公司合作，在捷運站導入「多媒體導購服務系統」，讓電視牆廣告多了數位化的互動性功能，昨宣布已在北捷四十四個車站、共五十七個點完成建置，以多面顯示器組成的大型廣告牆呈現，民眾可用手機掃描廣告上的QR Code購物，十二月限期舉辦「週週抽」與「一元購」兩項促銷活動。

台北捷運票價凍漲，不僅提供轉乘半價優惠，未來還要推出吃到飽月票，為此，市長柯文哲認為該從業外收入彌補，去年起要求北捷增加廣告收入，彌補虧損 。北捷的多媒體導購服務系統以一年約四千萬元價碼招標給萬相，五年合約可帶來兩億元可觀收入。

須先註冊 搭乘可隨時血拼

北捷表示，十月起，陸續在捷運四十四個車站設置多媒體導購智慧屏幕，提供企業、商家投放廣告，並透過無線傳輸、體感技術等數位科技，結合個人行動裝置，搭捷運時就可以隨手拍、隨手滑、隨手買，邁向數位廣告導購新時代。

相較以往捷運廣告多以傳統式燈箱、平面貼紙方式呈現，新建置的多媒體導購智慧屏幕，以多面四十九吋或五十五吋面板組成，互動性暫時只有民眾透過手機掃描QR Code，讓手機頁面跳入網站的導購方式為主，未來會陸續加入NFC、Beacon等功能，主動將訊息推播到手機。但要注意的是，實際使用時，民眾得透過註冊，留下姓名、電話、身分證字號等真實個資才能使用。

9日起每週「週週抽」送手機

萬相表示，促銷活動從十二月九日到明年一月五日舉辦「週週抽」活動，期間每週末陸續送出電動按摩椅、手機等獎項；十二月九日至三十一日每個週末下午二點至六點，還有「一元購」活動，讓民眾搶購廣告上的商品。