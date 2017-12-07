〈台北都會〉龍安國小美化佈置 中國領土圖竟含台灣

2017-12-07

施工中尚未驗收 校方允完工前更正

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市大安區龍安國民小學先前為校慶美化門面，將穿堂立柱裝上世界各國領土圖、特色建築、傳統服飾與美食圖樣佈置，但本報接獲民眾投訴，上頭的世界資料錯誤百出，義大利的首都不僅誤植成倫敦，各國人口數、經緯度與領土也出現錯誤資料，其中最誇張的是，中國領土圖上竟出現台灣。

對此，龍安國小回應，目前工程仍進行中，還沒有驗收，校方已請廠商重新製圖，沒有立刻糾正錯誤才讓家長擔心，承諾完工前就會更正完畢。

多國首都、經緯度錯 議員憂影響學生

龍安國小去年發包一○六年度大門、穿堂地坪及紅樓安全欄杆改善工程，創意生活室內裝修設計有限公司以一百六十七．四萬元得標，進行穿堂原有設施拆除運棄、穿堂櫃體施作、公佈欄施工、鐵門粉刷；此次櫃體施做，校方希望學童能有國際觀，特地以世界各國領土圖做為裝飾。

記者實地走訪龍安國小，穿堂左手邊為台灣本土意象，右手邊為世界各國地圖，標註有首都、首都經緯度與國家人口數。

不過，細觀內容，中國領土範圍不僅包含台灣，人口數與首都經緯度都錯；義大利、英國與紐西蘭人口數、首都與經緯度全錯；美國則無人口數、首都經緯度也不對；埃及、南韓與加拿大人口數無一正確。

民進黨市議員簡舒培認為，學校是教育的第一線，應該要忠實呈現正確的知識給學生，錯誤資訊將影響學生的國際觀與國際知識養成，尤其台灣並不是中國的一部分，學校應速督請廠商更正。

國民黨北市議員徐弘庭則疑惑，依程序，施工廠商應會向學校提出設計圖後才會施工，顯然工程單位未善盡責任，施工廠商也有點狀況，廠商如何通過評選也令人匪夷所思。