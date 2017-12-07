〈台北都會〉冷風刺骨 人安訪街友發睡袋

2017-12-07

〔記者林欣漢／基隆報導〕近日氣溫降低，人安基金會基隆平安站啟動防寒關懷機制，提供街友睡袋、長袖衣物等禦寒物品，在攝氏低溫十五度以下時，還會點亮「街友來防寒燈」，提供街友臨時夜宿。

人安基金會基隆平安站站長周泉宥前天深夜走訪海洋廣場、文化中心及舊火車站，發現不少街友露宿街頭，周泉宥趨前關懷，送上睡袋、長袖衣物及泡麵、罐頭等，鼓勵街友到站內夜宿避寒。

周泉宥說，農曆年前夕會舉辦愛心尾牙，基隆地區預計在明年二月四日辦理六十六桌、邀請六百六十名街友參加，希望社會大眾共襄盛舉，讓街友感受溫暖與關懷，電洽；2427-3323。

募款未核准 胡氏社福基金會退款

另外，基隆「胡氏社會福利基金會」日前發起的「兩千盞燈點燃希望」活動，向社會大眾募集善款捐助一千多名弱勢孩童購置耶誕禮物，因為未事先申請核准，昨天宣布活動喊卡，基金會公布退款細節，捐款有廿一萬四六○八元。

基隆市府社會處表示，基金會可以在補件後繼續勸募，但基金會考量將趕不及在耶誕節前發送禮物，決定停止勸募並將財物返還捐贈人。

基金會董事長賴正庸表示，弱勢小朋友的耶誕禮物會負責到底，一份也不會少，捐款都有收據，籲請善心人士到二信循環站、東岸停車場親自辦理退款，或以郵寄方式退款，電洽︰2426-3661。