〈台北都會〉中和4號公園共融遊戲場 民團陳抗促一次到位

60名親子訴求 公所接受
〔記者翁聿煌／新北報導〕「還我特色公園聯盟」昨天邀集六十多名家長和小朋友到中和區四號公園抗議，聯盟新北召集人鍾欣潔指出，中和區公所對四號公園改建案，漠視聯盟與在地親子提出的「兼具遊戲豐富性與無障礙坡道的共融性遊戲場」訴求；中和區副區長周慶珍解釋說，今年預算僅有六百萬元，只能先做三分之二項目，但會等到明年預算到位後再一併施工。
「還我特色公園聯盟」昨天號召家長及兒童頂著寒風，到場舉牌抗議，市議員羅文崇、李坤城及有意參選議員的張志豪等人都到場聲援，要求中和區公所具體回應聯盟的主張。
民團憂 公所恐草率發包
鍾欣潔表示，市長朱立倫今年初曾在三峽面對近百名親子陳情，承諾未來興闢兒童遊戲場建設時，會納入親子與公民團體意見，但聯盟五個月來與區公所溝通多次，公所不願接受聯盟的意見，也不願增設從遊戲場到書本型磨石滑梯的無障礙坡道，滑梯的高度也不符合預期，盪鞦韆也少了一座，聽說區公所打算草率發包，所以號召親子到場抗議。
周慶珍說，區公所會做全套，但礙於經費不足，所以分成兩期施作，李坤城與張志豪等人要求「要做就做全套」，以免市府承諾的第二期工程跳票。
經在場議員與周慶珍協調後達成協議，周慶珍同意設計圖將書本型磨石滑梯的高度拉高至三公尺、規劃無障礙坡道連接一．五公尺的滑梯入口、單人鞦韆數量增為兩座、獨立沙坑等。
周慶珍表示，聯盟期待所有九項共融性遊具項目及設施，都要包括在改建案中，既然大家期待所有項目一次到位做好，區公所願意將今年度六百萬元預算專案保留，等明年預算兩百萬元到位後再一併施工。