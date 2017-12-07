〈台北都會〉青山宮夜巡若逾時 官員：違規即罰

2017-12-07

〔記者郭安家、蕭婷方／台北報導〕今年農曆十月廿三日、國曆十二月十日為青山王聖誕日，依傳統，青山宮將於今、明天晚上率陣頭夜巡暗訪，近兩年夜巡活動進行至凌晨一時及三時，市長柯文哲要求青山宮於晚間十二時結束活動，甚至要交通局、環保局及消防局人員管制現場，如違反「噪音防制法」等規定，就對青山宮祭出罰單。

青山宮未回應 議員：準時結束很難講

青山宮總幹事吳克東昨一直未接記者來電，無法取得進一步回應。但日前曾為此辦協調會的國民黨市議員郭昭巖表示，青山宮辦出獨特的遶境活動，也是萬華區重要的宗教禮俗，青山宮曾因火災一度想停辦活動，但信徒希望延續下去；但她坦言，的確有人對遶境產生的鞭炮噪音、垃圾問題反彈，並透過市長信箱、1999市民熱線檢舉。

郭昭巖表示，柯文哲有要求青山宮自律、遶境活動於晚間十二時結束，今年青山宮有心改變，也願意自律，能否於該時間結束，郭坦言，陣頭部分很難講。

民政局長藍世聰表示，二○一五年訂定宮廟遶境ＳＯＰ，希望晚間十二時結束，該年青山宮夜巡凌晨一時結束，去年凌晨三、四時結束；今年民政局提案，由北市府協助讓「青山祭」擴大為北市主要活動，希望活動主要在白天進行、晚間十二時結束，但遶境主辦的爐主無法決定，今年來不及這麼做。

柯Ｐ今下午護轎 姚文智9日上午抬轎

藍世聰說，青山宮夜巡陣頭多，他坦言，今年十二點前結束有困難，交通局、環保局、消防局如發現違規都會開罰。環保局稽查大隊長陳沼舟說，原則上，如果有民眾陳情案，環保局會派員勸導改善，否則依「噪音防制法」等規定開罰，北市府尊重民俗活動，如果民眾可接受，市府也接受。

青山王聖誕系列活動有濃濃政治味，柯文哲今天下午將赴青山宮參加起駕護轎儀式，青山王於今、明晚間夜巡暗訪，本週六是盛大遶行活動，打算參選北市長的立委姚文智將於當天上午抬轎；據了解，國民黨主席吳敦義也將擇時出席活動。