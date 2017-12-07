〈台北都會〉「特赦」既存違建喊拆? 建管處：人力有限

2017-12-07

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市八德路一棟老舊公寓前天發生火警，造成一死一傷。市長柯文哲昨宣示，前市長陳水扁對違建下達「特赦令」，將民國八十三年前違建定調為「既存違建」，他有意要終結。面對市長的「決心」，負責違建業務的北市建管處直言，當年就是因為違建數太多才分層處理，即使解除「特赦令」讓暫緩拆除的既存違建變成「即報即拆」，以建管處現有人力，還是沒有辦法拆完，還是得分級分類。

暫緩拆除既存違建達7.5萬件

建管處統計，北市「即報即拆」新違建約二‧五萬件、暫緩拆除的「既存違建」全數約七‧五萬件，合計列管十萬件。但建管處坦言，像八德路這處違建，是過去從未遭檢舉、查報及列管的「黑數違建」，全市共有多少是未知數。

七‧五萬件暫緩拆除的「既存違建」，若前市長陳水扁規定民國八十三年十二月卅一日所訂的「特赦令」廢除，這些違建全數變成「即報即拆」的違建。

明年度拆除預算只多13萬

根據市府預算，建管處一○五年違建拆除編列一千三百七十一萬元，該年改善三千八百八十六件違建，平均每件改善費用約三五二八元。根據建管處明年度「違建拆除」預算，僅編列一千兩百六十一萬元，只比今年增列十三萬元。建管處坦言，雖然每件違建因大小、或自行改善等費用不同，但平均來算並無誤。

台北市違建分民國八十三年以前的既存違建，以及八十三年以後的新違建，若屬既存違建，除非有危害公共安全之虞，否則都暫緩拆除；八十三年以後新違建則是「即報即拆」。另外，前市長馬英九也訂定違建處理三軌制，施工中違建、兩百坪以上大型違建及九十四年以後新違建，將優先執行拆除。