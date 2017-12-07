〈台北都會〉安坑輕軌站名出爐 預計110年底完工

〔記者何玉華／新北報導〕連接新店安坑地區與新北市中心的安坑輕軌，沿途各車站站名已命名完成，捷運工程局昨天公告，分別為K1「雙城」站、K2「玫瑰中國城」站、K3「台北小城」站、K4「耕莘安康院區」站、K5「景文科大」站、K6「安康」站、K7「陽光運動公園」站、K8「新和國小」站及K9「十四張」站。
安坑輕軌全長約七．五公里，共設置四座平面車站及五座高架車站，從安泰路與目前正在施工的安一路口附近的捷運機廠起，沿安一路而行，設置K1至K5等五座車站，後續沿著目前已完工通車的安捷路新設捷運高架橋銜接安和路一、二段，分別設置K6、K7兩站，到安和路三段附近設置K8站後，再沿新闢的計畫道路跨越新店溪，在環狀線Y7站旁設置K9站，提供轉乘服務。
捷運工程局副局長李政安表示，命名原則考量地方辨識性、地標顯著性或歷史意義等因素，具引導性的標的物或交叉路口也是命名依據；命名作業由區公所邀集當地里長、文史學者、機關學校及民意代表開會研商，先提供建議站名後，再由市府召開「捷運車站命名、更名或名稱加註評審小組」會議決定。
K6鄰近2校 最後命名安康
李政安指出，公所提報每一站都有二到三個建議站名，評審小組從中擇一，K6站因鄰近安康高中、及人高中，曾取兩校校名「安康及人」作為建議站名，但在小組討論時，認為沒有將兩校校名合併一起的前例，恐衍生誤解，最後以鄰近安康路及地方名稱考量，決定命名「安康」站。
整體進度 完成近二成五
在工程進度方面，李政安說，之前有關K8站附近路線的爭議，在新店溪防洪及秀朗橋安全考量下，仍維持過河段落兩個墩柱的規劃，目前施工中；至於民眾對噪音的疑慮，未來會加裝隔音牆、綠美化等方式來降低噪音；目前全線正辦理細部設計作業，部分路段已展開平面路基及高架橋梁基礎施工，整體進度廿四．九四％，預計在一一○年底完工。