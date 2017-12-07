〈北部〉4里社造頭份茶產業 打造貓空第二

2017-12-07

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕行政院客家委員會的「後生添手團」計畫，偕同苗栗縣政府力推「花現美人茶見學場域建構計畫」，由亞太創意技術學院承辦執行，在頭份市流東、興隆、斗煥、珊瑚四個里，建立文史資料庫，並以茶產業作為核心，結合「頭份後花園」生態地景，預計打造兩條旅遊體驗路線，除帶動在地產業，並藉此吸引年輕人返鄉，目標打造成「貓空第二」！

亞太學院文化創意設計研究所長許立杰表示，苗栗縣頭份市的茶產業，早在清朝時期就已經興盛，中港溪沿岸更曾有兩座碼頭協助運輸茶葉，具有相當豐厚的文化歷史底蘊，但缺乏系統整理，此次計畫安排青年常駐社區，探訪地方文史資料，並與地方耆老聊天講古，建立起頭份茶產業的脈絡。

兩條旅遊線 結合生態地景

另外，整體規劃也將結合廟宇、埤塘生態、製茶廠等地景特色，並串連頭份後花園內，集結台灣特有種青楓樹木的楓香林、早年漢番貿易要到的老崎古道、客家特色三合院的許家古厝等人文自然美景，希望將空間文化的營造與茶產業的產銷相互結合，預計推出兩條輕旅行體驗路線，讓更多外地遊客看見客家特色的茶庄之美。

社區規劃師吳梅蘭指出，頭份具觀光休閒及產業發展的潛能，但需要投入更多創新概念，因此由青年常駐注入活水，擬規劃五個見學場域，運用在地特色建物，設計出傳統客庄及茶葉產製等不同生活，供民眾體驗。

許立杰表示，參與計劃的四里，共約佔地十四平方公里（換算約一四四二甲），未來會以審議式民主方式，陸續舉辦五場公民會議，與在地居民討論規劃及設計方向。

許立杰說，計畫第一年將以資料蒐集及規劃為主，第二年期盼吸引更多年輕人返鄉參與，讓最後的成果能結合創意及在地特色，以東方美人茶作為主軸，發展成類似「貓空」的觀光產業聚落。