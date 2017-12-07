〈北部〉《美國明日之星國際鋼琴賽》武陵高中音樂班 5生參賽全壘打

2017-12-07

2銀1銅2優勝2特別獎

〔記者陳昀／桃園報導〕武陵高中音樂班長期推動音樂人才培訓，音樂班五名學生參加美國「明日之星國際鋼琴大賽」，全都拿到獎項，其中二名學生囊括兩項特別獎。

武陵高中特教組長、音樂班指導教師林怡君表示，美國明日之星國際大賽是由知名的蕭邦國際鋼琴比賽總監Dr. Krystian Tkaczewski創辦，目標是發掘鋼琴界的明日之星，獲獎者將受邀參加大師班及美國各知名音樂節演出，今年由駐校藝術家陳毓襄負責培訓學生參賽，拿下佳績。

陳毓襄指出，這項比賽只需寄送演奏影片即可參賽，競逐者眾，有來自十八國、一百多人報名，算是國際比賽的入門，取得參加其他國際賽事的「門票」。

陳毓襄說，音樂班學生吳彥妮、陳韻琳雙雙抱得銀獎，還分別拿下最具天賦獎與最佳巴哈演奏詮釋獎，陳為鈞拿到銅獎，林瑜訢和張喻翔獲得優勝。

吳彥妮表示，寄件後一個月公布成績，得知獲獎時嚇了一大跳。陳韻琳說，除彈奏技巧，也在意整體呈現的情境，一首廿分鐘的曲目，重複錄了四、五遍才滿意。

「我用練琴時數換得打電動的時數！」臉上堆滿大男孩笑容的陳為鈞說，小時候媽媽用打電動為誘因鼓勵他練鋼琴，這招果然有效，他現在聽一、二次就能背起曲目。

另外，音樂班學生顏冠豪赴歐洲參加奧古斯都多布魯斯基國際青年小提琴大賽，抱回銅獎，蔡雨頻以小提琴拿下吉納斯特拉國際音樂大賽首獎。

顏冠豪、蔡雨頻都表示，因為不服輸、好勝心強，看到更強的對手就會更努力準備，每天花五、六小時練琴，顏冠豪並感謝陳沁紅老師的照顧。