〈北部〉安心泡湯 桃園5家合格溫泉掛標章

2017-12-07

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕近日氣溫驟降，許多民眾泡溫泉暖身，然而溫泉有真有假，為了讓民眾泡得安心，市府觀光旅遊局昨公布桃園五家取得溫泉標章的業者名單，觀旅局觀光管理科長李復華提醒，依「溫泉法」規定，合格業者會有「溫泉標章」懸掛在營業場所明顯處，民眾可以此做為選擇的依據，才能泡得安全又安心。此外，復興區羅浮溫泉泡腳池明年初就會啟用，民眾將多了一個泡溫泉好去處。

觀旅局指出，取得溫泉標章的五家業者分別為龍潭區石門山溫泉會館、中壢區南方莊園、楊梅區東森山莊—金SPA會館、桃園區福容大飯店桃園店及龜山區福容大飯店林口長庚店；前三者為現地鑿井取得溫泉水，福容飯店則是從新北市載送溫泉水到店。

北橫貫下巴陵溫泉山莊 挨罰

「合格的溫泉業者必須有溫泉標章認證！」李復華說，沒有懸掛溫泉標章的店家，很可能就是所謂的「假溫泉」，而復興區的「北橫貫下巴陵溫泉山莊」雖自行開鑿溫泉，但因土地整合問題無法取得溫泉標章，今年三月被依「溫泉法」裁罰一萬元。

羅浮溫泉區泡腳池 下月啟用

此外，市府風景區管理處為長期發展小烏來風景特定區，打造羅浮溫泉區成為觀光新亮點，觀旅局觀光發展科長李襄華表示，羅浮溫泉區的遊客服務中心、泰雅故事公園、露營區、遊客停車場都已落成，將發展成溫泉街，也規劃打造串連二區的「天空滑道」，羅浮溫泉泡腳池將趕在明年一月十三日舉辦的「羅浮溫泉美食嘉年華」前啟用。

風管處長葉宗賦說，羅浮溫泉區已完成開挖的一號井，每日出水量僅一一○噸，泡腳池一天就會用掉九十六噸，未來若要完全供應溫泉街及溫泉旅館等設施的用水量，每日供水量需達三九二噸，為此，市府已編列三千萬元預算將開挖二號井，目前鑿井探勘規劃工程已發包，預計明年四月底前完成，即可進行鑿井工程，明年底完工後將可滿足溫泉區的供水。