〈北部〉吉利潭蓋中國式拱橋 部落看法不一

2017-12-07

光復鄉代：看不出部落圖騰和文化

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣光復鄉馬錫山腳下的「吉利潭」，曾是當地大馬太鞍部落的祈雨聖地，由水保局出資三千多萬元蓋公園，以「花蓮秘境」宣傳觀光，但「中國式」的拱橋、涼亭建築蓋在部落，引發兩極化看法，遭批「完全不尊重原住民文化」、但也有意見肯定可以促進觀光。

水保局花蓮分局規劃的吉利潭生態公園，面積三．二公頃，環湖步道八百一十公尺，並有五座古色古香的中國式拱橋，從上週水保局邀媒體踩線團曝光後，還沒正式開幕就已吸引大批遊客。有遊客說，吉利潭的湖光山色很是清幽，但猛一看「真的像台北大湖公園」。

昨天水保局舉辦「八百人牽手護吉利」的開幕活動，除了動員光復鄉各級學校、社團多達八百人，手牽手把吉利潭環抱一圈，並將吉利潭「移交」光復鄉公所管理養護。

大華部落頭目：族群融合且促進觀光

而水保局也把大馬太鞍部落的大華、大平、大馬、大全、香草場共五個部落的頭目都找來，頭目們盛裝站上中國風格濃厚的「映月拱橋」祈福。大華部落頭目林家要說，他覺得「族群融合」沒有不好，也能促進地方觀光。

水保局：願調整 在周邊軟硬體加入原民風

鄉民代表會副主席蔡智輝說，吉利潭是馬太鞍部落的聖地，也即將正式劃入傳統領域。但「中國式拱橋風格」的蓋法，事先沒有問過部落意見，看不出部落的圖騰和文化，他認為「公部門太不重視我們原住民了」。

部落出現兩極化的意見，也有人很感謝水保局投入經費建設部落。蔡智輝說，他已將意見反應給鄉公所，要求設法改善，包括增加原民圖騰、恢復部落傳統捕魚PALAKAW，或規劃定期的傳統舞蹈演出吸引遊客；光復鄉長謝忠淵也說，只要代表會、村長提案，公所會配合提改善計畫。

水保局花蓮分局長陳淑媛則強調「感謝各界建議」。她解釋，先前鄉公所和水保局接觸時，並無特別要求公園需以原民為主題，如各界認為需要改善，水保局願意調整，將周邊軟硬體加入原民風。