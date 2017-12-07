〈北部〉蘭陽溪口擬公告國家級濕地 農民反彈

2017-12-07

宜縣府：合法申請的高灘地可繼續耕作

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕內政部營建署將公告蘭陽溪口國家級濕地保育計畫，藉此約束開發行為保護水鳥，在蘭陽溪兩旁高灘地耕種的農民，擔心生計受影響群起反彈；宜蘭縣政府農業處解釋，僅核心保育區七十八公頃沙洲地禁止開發，合法申請的高灘地，仍可繼續耕作。

蘭陽溪口國家級重要濕地範圍，包含蘭陽大橋以東的河川地，北起過嶺國小東側約三百公尺處，南至五結鄉區域性衛生掩埋場北側，面積約兩千七百八十公頃，屬於海岸自然濕地，曾被國際自然資源保護聯盟列入台灣十二大濕地之一，是國內重要野鳥棲地，可見到二級保育類小燕鷗的鳥蹤。

內政部營建署打算透過蘭陽溪口重要濕地保育利用計畫，維持健全河口濕地生態系，提供水禽候鳥遷移棲息，此舉卻出現反對聲音，壯圍鄉新南村長葉慶文等人揚言反對到底。

葉慶文說，蘭陽溪口兩側高灘地是壯圍鄉重要農業區，許多農民在此耕種，保育計畫公告後，很可能限縮種植行為，農民樂於和水鳥和平共處，不會任意傷害，沒必要再劃設特定區域保護。

宜蘭縣議員薛呈懿贊成蘭陽溪口生態保育，她認為，計畫草案出爐後，沒有針對如何輔導農民做詳實規劃，建請內政部傾聽地方人士心聲，作適當的補救。

縣府農業處解釋，這項計畫有核心保育區、水域及海岸林區，除了位於河口的核心保育區，為了保護小燕鷗、東方環頸鴴等水鳥，供生態保護跟研究使用，禁止開發行為，其他像是水域與海岸林區，若經申請獲主管機關核定，可照常耕種或捕撈，不會受到影響。