〈北部〉泓赫廠房施工 苗縣府：轉租設太陽能板

2017-12-07

〔記者彭健禮／苗栗報導〕泓赫企業公司原計畫在苗栗縣銅鑼鄉中興工業區內設置資源再生處理廠，因地方強烈反彈而撤銷申請案，但近來有鄉親發現，廠房仍接續施工，懷疑泓赫重起爐灶，地方激憤再起，甚至揚言再次抗爭。

縣府工商發展處表示，經調查，民眾所見工程，為泓赫將廠房屋頂租賃給能源公司，建置太陽能板發電設備，並非原申請案工程；泓赫也表示，若鄉親有疑問，可向縣府查詢，公司也樂於配合說明，請鄉親理解。

泓赫於去年向縣府申請設置資源再生處理廠，計畫設置熔融爐，每月預計處理約二千八百公噸的事業廢棄物，引發地方強烈反彈，連署堅決反對，抗議不斷；今年八月初，業者主動撤銷開發案。

疑熔融爐重生 險釀抗爭

但近來有鄉親發現，廠房仍接續施工，懷疑泓赫重啟爐灶，在網路留言「熔融爐的事件不會結束」，準備發動陳抗，地方激憤再起。

工商發展處說明，泓赫資源再生處理廠申請案已自行於今年八月初申請撤案，也因撤案後，沒有進行後續環境影響評估，未通過縣府環境保護局審核，縣府無核發建築執照。泓赫現有兩棟建物領有九十二年、九十六年縣府核發使用執照，屬合法建物，可依原執照核准使用項目使用。

工商發展處表示，業者申請案無法推行，將廠房屋頂出租給能源公司，設置屋頂太陽能板。再查，該能源公司具經濟部能源局一○六年核准函，依「設置再生能源設施免請領雜項執照標準」，有縣府核准免申請雜項執照備查函。

泓赫廠房閒置 尋求他用

泓赫公司苗栗處理廠總監楊砥柱表示，後續工程如縣府調查。目前廠房閒置，公司正尋求最適當的運用或尋求其他企業使用。