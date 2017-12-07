〈北部〉桃園防災教育館 趕明年9月啟用

2017-12-07

ＡＲ、ＶＲ互動設施吸人氣

〔記者陳昀／桃園報導〕位於八德區介壽路二段的消防訓練中心暨防災教育館主體工程已完成，將進行內部裝修，預計明年九月開館營運，將有ＡＲ、ＶＲ等互動設施，是全台設備最新穎的防災教育館。

市長鄭文燦昨在市政會議聽取消防局「防災教育館設計」專題報告，鄭文燦表示，防災教育館結合娛樂、教育，可望成為全國指標性防災展覽場所及桃園在地特色景點，不但能結合學校推動消防教育，也可提升市民防災概念，市府將加速作業流程，讓工程如期完成。

消防局長胡英達指出，防災教育館總工程費一億一八四一萬元，於二○一四年二月動工，明年九月開館營運，開放機關學校、團體參觀。

他表示，防災教育館為地下二層、地上三層建築，總樓地板面積約六八○六平方公尺，戶外廣場總面積約七六二七平方公尺，設有國際會議廳、防災教育館、救災救護訓練場及戶外高低訓練塔、組合訓練場等，另規劃天然災害、防範應變、火災發生、安全的家、消防勇士等五大展區。

副市長游建華說，防災教育館有六大亮點，包括3D雷射互動影院、兒童ＡＲ繪動消防車、ＣＰＲ結合ＡＲ即時回饋、居家安全解謎闖關、火場滅火ＶＲ體驗、體感煙霧體驗室，將申請認證，做為各級學校防災教育的最佳場域。