〈中部〉電子輓聯不普及 議員促市府加把勁

2017-12-07

〔記者張菁雅／台中報導〕市府民政局自一○三年起，在各殯儀館推動電子輓聯，市議員王立任六日指出，多數告別式未在殯儀館舉辦，幾乎仍使用傳統輓聯，光是他個人在今年就提供近八百副輓聯，加上市長、各級民代、機關首長，傳統輓聯數量十分龐大，焚燒後將對空氣造成污染。民政局長周永鴻表示，鼓勵民眾使用電子輓聯，將持續宣導殯葬業者增添相關設備，並研議辦理績優殯葬業者評鑑時，加入此評鑑項目。

王立任指出，民政局自一○三年起，在各殯儀館推動電子輓聯後，成效顯著，今年截至十一月二十一日，播放場次已達四千二百六十二場，但台中市死亡人數至十一月有一萬六千九百二十一人，也就是說，一萬多場告別式未在殯儀館舉辦，幾乎都仍使用傳統輓聯，光是他個人在今年就提供近八百副輓聯，市長提供的輓聯也達三千八百零九副，加上各級民代、機關首長，傳統輓聯數量十分龐大，建議民政局鼓勵業者主動與喪家溝通使用電子輓聯。

民政局︰今年已減少6.4公噸輓聯

對此，周永鴻表示，一副傳統輓聯預估會產生八十公克垃圾、一百四十四公克二氧化碳，市府積極推動殯儀館使用電子輓聯，去年減少六．九公噸輓聯、減碳十二．四公噸，今年至目前為止，則減少六．四公噸輓聯、減碳十一．五公噸。