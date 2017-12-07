〈中部〉上情未下達 中橫便道昨早開放跳票

2017-12-07

〔記者李忠憲／台中報導〕合歡山下雪封閉台十四甲線，梨山載運水果的貨車因此無路可走，交通部承諾加開台八線臨卅七便道（中橫便道）早晚兩個時段，昨早卻跳票未開放，原因竟是公路總局第二養護工程處處長陳敬明已就寢並關機，導致「上情無法下達」。陳敬明對此致歉，並於昨晚六點半開放中橫便道。

即日起如遇管制機動調整開放

中工處表示，本月十五日至明年一月底止，每日下午六時半加開中橫便道通行班次，由梨山開往谷關。即日起如遇合歡山冰封及積雪管制封閉，亦機動調整開放該班次。

梨山地區盛產甜柿、雪梨、蜜蘋果等高經濟水果，台十四甲線則是大梨山地區水果載運到中部地區的重要道路。前天凌晨合歡山下雪，公路總局實施無預警封閉管制，結果載運水果的貨車要下梨山卻無路可走，繞行北部要增加八小時車程，危險度大大提高。

前晚十多輛貨車聚集台八線臨卅七便道德基管制站，打算硬闖，遭警方及站務人員阻擋。市長林佳龍得知，立刻聯繫公路總局二工處長陳敬明，對方電話卻關機。他傳簡訊後，轉與交通部協調，交通部常務次長祁文中允諾，隔天（六日）增加早上六點及晚上六點二個時段。

睡覺關機 二工處長道歉

昨天早上管制站竟沒依約放行，貨運業者蔡先生怒斥公路總局出爾反爾。對於交通部上情無法下達，二工處長陳敬明則致歉說，合歡山下雪後，台十四甲線無預警封閉，他就積極與地方協調溝通。可能是工作太忙讓他疲累，下班後帶著公文回家，不久就睡著，沒接到電話。

陳敬明表示，新增開放時段屬公安，必須先徵詢並派車實際開過，確認安全無虞後才能放行，交通部長官可能對於實務不了解。他起床後就回簡訊給市長林佳龍，說明進度。