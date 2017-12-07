〈中部〉點亮柳川 9公尺水中耶誕樹試燈

2017-12-07

〔記者張菁雅／台中報導〕台中耶誕嘉年華今年將首度移師柳川舉行，打造全台首座九公尺高的水中耶誕樹，還有創意藝術光景展覽、耶誕市集及互動裝置。耶誕樹六日晚上試燈，新聞局長卓冠廷及水利局長周廷彰對於試燈結果很滿意，也邀請民眾參與九日的點燈活動。

市府往年都在台灣大道市政大樓廣場與豐原陽明大樓設置耶誕樹，並舉行系列活動，柳川去年完成整治，打造水岸藍帶新地標，也成為台中熱門景點。因此，市府今年決定將台中耶誕嘉年華活動移師至柳川與陽明大樓舉辦，除帶給民眾不同以往的耶誕氣氛，也將掀起柳川另一波熱潮。

樹體表面閃耀雷射花卉

卓冠廷指出，這次特別設計高達九公尺的水中耶誕樹，並從柳川發想，結合花博意象，以白色多層次LED燈飾排列，象徵柳川的川流不息，同時在樹體表面輔以雷射雕刻的花卉，包括火鶴、百合、文心蘭和劍蘭等台中四大出口鮮花，象徵幸福盛開、迎接花博。

藝術光景打造浪漫水岸

周廷彰則說，去年水利局在柳川舉辦創意藝術光景展，大獲好評，今年再次推出，以燈光造景藝術打造浪漫水岸，同時與台中耶誕嘉年華活動在九日聯合點燈，且展覽將持續至明年三月四日。

耶誕嘉年華將持續至二十五日，柳川人行道將設置兩座互動裝置，結合科技，讓民眾體驗前衛皮影戲以及3D花朵。