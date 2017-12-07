〈中部〉梨山蜜蘋果、雪梨 減產6、4成

2017-12-07

霜害、花期多雨 結果率減

〔記者李忠憲、歐素美／台中報導〕梨山蜜蘋果及「梨中之王」雪梨日前進入產季並上市開賣，今年因為年初霜害、多雨及氣候異常，蜜蘋果產量大減六成，雪梨也減少四成，農民苦不堪言。由於曾有不肖廠商進口南非蘋果，偽裝蜜蘋果賺暴利，中市農業局也提醒消費者，選購前務必看清楚。

價格未漲 農友含淚銷售

大梨山地區盛產水蜜桃、甜柿、雪梨、蜜蘋果等高經濟水果，蜜蘋果上月已上市，有梨中之王美譽的雪梨，本月初也進入產季。果農卻未因此感到開心，原來今年蜜蘋果及雪梨都因天候異常影響，產量分別大減六成及四成，價格卻無法隨著調高，農民只能含淚銷售。

和平區代表會副主席羅進玉表示，今年四月開花期多雨，將蘋果花打落許多，加上氣候暖化，除結果期延後半個月外，結果率也大減，產量與去年相比減少六成。農民雖然損失慘重，但售價仍維持與去年差不多，每台斤零售價大致介於一六○元至一九○元不等。主要銷售通路為水果行、宅配及農民自銷，希望民眾多多消費，支持農民。

和平區農會推廣部主任林金生說，雪梨栽種面積約八五五公頃，年產量約一．九萬公噸，年產值高達九億多元。今年初受霜害、多雨影響，雪梨嚴重減產，農友已開始陸續採收，一般可冷藏到農曆過年前銷售完畢，每台斤價格約八十元到一百二十元。今年農友普遍反映買氣很冷，農會為了幫農友促銷，備有兩粒及六粒裝，提供民眾購買。

低價有蠟沒香味是假貨

由於去年曾傳出有不肖廠商用進口南非蘋果假冒蜜蘋果，以三分之一低價販售，台中市農業局提醒，只要是外觀上蠟漂亮，沒有香味，售價一斤低於一百元的，都不是正港梨山蜜蘋果，請民眾選購時多留意。